اليمن: العاصمة صنعاء و13 محافظة تشهد طوفانًا بشريًا للتضامن مع غزة

اليمن/ فلسطين أون لاين:

خرجت مسيرات مليونية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، حملت شعار "ثابتون مع غزة في مواجهة التصعيد الأمريكي الإسرائيلي"، مؤكدة "ثبات موقفنا مع غزة، ولن نتراجع تحت أي ضغوط أو تهديدات".

ويأتي ذلك غداة، مجزرة "دامية" التي ارتكبها العدوان الأمريكي بحق العمال والمسعفين في ميناء رأس عيسى والتي راح ضحيتها 58 شهيدًا و126 جريحًا.

وانطلقت المظاهرات التي دعا لها قائد الحوثيين عبد الملك الحوثي، من "ميدان السبعين" في صنعاء، و600 ساحة في 13 محافظة أخرى من بينها الحديدة (غرب)، وإب (وسط)، وحجة (شمال غرب) وجميعها حملت شعار "ثابتون مع غزة في مواجهة التصعيد الأمريكي الإسرائيلي"، وفق موقع "26 سبتمبر" الإخباري التابع للجماعة.

ورفع المشاركون في المظاهرة التي جرت في صنعاء وشارك فيها عشرات الآلاف، الأعلام اليمنية إلى جانب الفلسطينية، إضافة إلى لافتات أكدت بعضها على الموقف الثابت بالتضامن مع قطاع غزة ودعمه.





وردد المتظاهرون هتافات منها (الثبات الثبات.. رد الشعب على الغارات)، و(من بسلاح القدس يُطالب.. هو مُجرم في صفّ الغاصب)، و(قولوا لترامب الكافر.. خاسر عدوانك خاسر)، و(لا لن نقبل لا والله..أمراً ينقُضُ أمر الله)، و(لن تخضعنا بالغارات.. هيهات هيهات الذلة هيهات)، و(يا غزة يا فلسطين.. معكم حتى يوم الدين)، وغيرها من الشعارات.

وأعلنت المسيرات في بيان استعدادها لأي نوع من أنواع التصعيد، مؤكدةً مواصلة دعم الشعب الفلسطيني “رسمياً وشعبياً”، ومشددةً على أن الضغوط الأمريكية لن تثنيها عن “تنفيذ توجيهات الله الواضحة في القرآن الكريم.”

وأشار البيان إلى "فشل العدوان الأمريكي في تحقيق أهدافه” لافتاً إلى أن القصف المستمر لم يكسر إرادة الشعب اليمني، الذي يخرج في المسيرات".





كما أكد البيان عجز العدو عن التأثير على قواتنا المسلحة مشيراً إلى استمرار العمليات العسكرية اليمنية إلى عمق العدو، مع تأكيد أن”بحارنا محرمة على سفنه.”

وفي ختام البيان، دعت المليونية شعوب الأمة الإسلامية إلى التحرك والانضمام إلى هذا التوجه “دفاعاً عن النفس أمام استباحة الأعداء.”



