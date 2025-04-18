أهالي أسرى الاحتلال يرحِّبون بموقف حماس: نحن بحاجة إلى صفقة تُنهي هذه الحرب

رحَّب أهالي أسرى إسرائيليين اليوم الجمعة، بموقف حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الرافض لصفقات تبادل أسرى جزئية والمضي نحو اقتراح شامل.

وقال كوبي سمرانو، والد الأسير "يونتان"، إن مقترح حماس يمثل فرصة حقيقية يجب على الحكومة الإسرائيلية استغلالها بدلًا من التهرب منها.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى صفقة تنهي هذه الحرب، لا مجرد حلول مؤقتة".

ووصف والد الأسير إيتان مور استمرار الحرب بأنه "أمر غير معقول"، قائلًا: "لقد تجاوزنا سنة ونصف من القتال، وهذا وقت طويل جدًا وغير مقبول"، في إشارة إلى الإحباط المتزايد لدى عائلات الأسرى.

ويرى محللون سياسيون أن إعلان حماس الأخير وضع حكومة نتنياهو في مأزق سياسي كبير، حيث نسف استراتيجية الصفقات الجزئية التي كان يعتمدها رئيس الوزراء الإسرائيلي لإطالة أمد الحرب وكسب مزيد من الوقت داخليًا.

وأشار مراقبون إلى أن نتنياهو بات اليوم في عزلة داخلية وخارجية، مع اتساع فجوة الخلاف بينه وبين المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من جهة، والوسطاء الدوليين مثل الولايات المتحدة وقطر ومصر من جهة أخرى.

وأمس الخميس، قال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، ورئيس الوفد المفاوض، الدكتور خليل الحية، إن حماس والفصائل الفلسطينية أوفَت بجميع التزاماتها ضمن الاتفاق، غير أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "انقلب عليه قبيل استكمال المرحلة الأولى"، واستأنف ما وصفه بـ"أبشع الجرائم وأصناف الإبادة الجماعية" من قتل وهدم وتجويع.

وأكد الحية، أن الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حرصت منذ بداية الحرب على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعملت لأكثر من عام ونصف ضمن مفاوضات شاقة لتحقيق هذا الهدف، وصولاً إلى اتفاق 17 يناير بمراحله الثلاث.

وأضاف، أن الوسطاء عادوا للتواصل مع حماس بحثاً عن مخرج للأزمة التي "افتعلها نتنياهو"، مشيرًا إلى أن الحركة وافقت نهاية شهر رمضان على المقترح المطروح رغم قناعتها بأن "نتنياهو يصر على استمرار الحرب لحماية مستقبله السياسي"، وهو ما تأكد – بحسب الحية – بعد رفض نتنياهو مقترح الوسطاء.

كما وأوضح الحية، أن الرد الإسرائيلي الأخير جاء محمّلاً بـ"شروط تعجيزية لا تؤدي إلى وقف الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة"، في إشارة إلى استمرار تعنت حكومة الاحتلال وتعطيلها لجهود التهدئة.

وجدد رئيس المكتب السياسي لحماس، استعداد الحركة للانخراط في مفاوضات فورية بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لتبادل الأسرى، شريطة أن يشمل وقفاً كاملاً للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وانسحاباً تاماً لقوات الاحتلال، وبدء عملية الإعمار وإنهاء الحصار.

المصدر / وكالات