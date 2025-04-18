كتائبُ القسَّام تُفجِّر جرافتين صهيونيتين جنوب خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنّها تمكنت من تفجير جرافتين صهيونيتين جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري، ظهر اليوم الجمعة، إن "مجاهديها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال أنهم فجّروا 3 عبوات شديدة الانفجار في جرافتين عسكريتين صهيونيتين من نوع "D9" عصر أول أمس الأربعاء في منطقة "قيزان النجار" جنوب مدينة خانيونس جنوب القطاع".

ويوم الأربعاء، أعلنت كتائب القسام، عن استهداف ثلاث دبابات إسرائيلية متوغلة في محيط مستشفى الوفاء شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس/ آذار الماضي، استئناف حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كلي، وارتكابه مجازر دامية بحق المواطنين ومخلفًا آلاف الشهداء والجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين