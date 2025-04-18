تفجير نفق وتدمير آليات ..القسَّام تعلن عن سلسلة عمليَّات نوعيَّة ضدَّ الاحتلال بخان يونس

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18 ابريل 2025 . الساعة 13:16 بتوقيت القدس
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أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تنفيذ عدة عمليات استهدفت القوات الإسرائيلية في منطقة "قيزان النجار" جنوب مدينة خانيونس، وذلك ضمن تصعيد للمواجهات الميدانية في جنوب قطاع غزة.

وأفادت الكتائب في بيانات متتالية بأنها فجّرت ثلاث عبوات ناسفة شديدة الانفجار في جرافتين عسكريتين من نوع "D9"، وذلك عصر الأربعاء الماضي، ما ألحق أضرارًا مباشرة بالآليات المستهدفة.

وفي عملية أخرى، قالت الكتائب إنها استدرجت قوة إسرائيلية قرب "عين نفق" مفخخة، وعند وصول الجنود إلى الموقع ونزول عدد منهم إلى داخل النفق، تم تفجيره بعدد من العبوات الناسفة، دون أن توضح حجم الخسائر في صفوف القوة المستهدفة.

كما أعلنت الكتائب أنها استهدفت ثلاث جرافات عسكرية إسرائيلية من نوع "D9" باستخدام قذيفة "الياسين 105"، وعبوة ناسفة من نوع "شواظ"، إلى جانب عبوة برميلية.

ويوم الأربعاء، أعلنت كتائب القسام، عن استهداف ثلاث دبابات إسرائيلية متوغلة في محيط مستشفى الوفاء شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة. 

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس/ آذار الماضي، استئناف حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كلي، وارتكابه مجازر دامية بحق المواطنين ومخلفًا آلاف الشهداء والجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #عمليات القسام #طوفان الأقصى

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