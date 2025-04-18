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بالفيديو شهيد في قصف الاحتلال مركبةً جنوبي لبنان

18 ابريل 2025 . الساعة 12:14 بتوقيت القدس
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شهيد في قصف الاحتلال مركبةً جنوبي لبنان

ارتقى شهيد، صباح اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال مركبة على طريق الغازية - صيدا، جنوبيّ لبنان.

وأفادت مصادر لبنانية بأن مسيّرة الاحتلال قصفت مركبة على مفرق الغازية بالقرب من مدخل مدينة صيدا، ما أسفر عن استشهاد شخص.

وشنّ الاحتلال في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عدوانا على لبنان، تحوّل إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون، و400 ألف شخص.

ويذكر أنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ارتكبت "إسرائيل" 1473 خرقا له، ما خلّف 130 شهيدا و375 جريحا على الأقل.

وتنصلت "إسرائيل" من استكمال انسحابها من جنوبي لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #شهيد في لبنان

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