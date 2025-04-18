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حماس: العدوان الأمريكي على اليمن جريمةُ حرب مكتملة الأركان

18 ابريل 2025 . الساعة 11:43 بتوقيت القدس
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حماس: ندين العدوان الأمريكي على اليمن ونثمِّن المواقف اليمنيَّة المُساندة لفلسطين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” العدوان الجوي الأمريكي الإجرامي الذي استهدف ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، والذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات من المدنيين، بينهم مسعفون وعاملون في الميناء.

وقالت حماس في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن هذا العدوان الغاشم يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويؤكد استمرار السياسات الأمريكية العدوانية التي تستهدف الشعوب الحرة الرافضة للهيمنة الصهيونية والأمريكية في المنطقة.

وأشارت إلى أنّ العدوان الأمريكي على الشعب اليمني يُعدّ امتدادًا لحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وللعدوان الأمريكي الصهيوني المشترك على شعوب أمتنا.

كما أدانت حماس إقدام برنامج الأغذية العالمي على تعليق شحنات الغذاء إلى مناطق تستهدفها الغارات في اليمن، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني في ظل العدوان والحصار.

واستنكرت الصمت الدولي إزاء العدوان على الشعب اليمني، الذي يدفع ثمن تمسكه بمبادئه ودعمه للقضية الفلسطينية.

وأعربت عن تضامنها الكامل مع الشعب اليمني الشقيق، مثمنةً عالياً مواقفه الشجاعة والداعمة لقضية فلسطين، ومواقف إخوان الصدق “أنصار الله” في دعم شعبنا الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة، وتأكيدهم على مواصلة إسناد شعبنا حتى وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وعبّرت حماس عن تقديرها لصمود الشعب اليمني وقواته المسلحة في مواجهة العدوان الأمريكي، داعيةً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إدانة هذا العدوان السافر، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في حقه المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #العدوان على أمريكا

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