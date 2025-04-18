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مستوطنون يقتحمون قمة جبل العرمة جنوب نابلس

18 ابريل 2025 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون قمة جبل العرمة جنوب نابلس

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الجمعة، قمة جبل العرمة في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر صحفية، بأن عشرات المستوطنين بحماية الاحتلال، اقتحموا قمة جبل العرمة وسط أعمال عربدة واستفزاز للمواطنين في المنطقة.

وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس قروي عراق بورين جبران قادوس، إن جرافات المستوطنين تواصل شق طريق استيطاني في أراضي المواطنين.

وأضاف أن الأراضي التي تجري فيها أعمال التجريف، هي في محيط مستوطنة "براخا" المقامة على أراضي المواطنين، وتواصل أعمال التجريف يعني الاستيلاء على المزيد من أراضي القرية.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 1604 اعتداءات، خلال آذار الماضي، في استمرار لمسلسل الإرهاب المتواصل من قبل الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه وممتلكاته.

وأوضح شعبان في تقرير الهيئة الشهري، أن "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستيطاني"، أن الجهة المتمثلة بجيش الاحتلال نفذت 1349 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 255 اعتداءا، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات الخليل بـ 332 اعتداء ونابلس  بـ 272  اعتداء، ورام الله بـ 269 اعتداءات.

وأشار إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضي واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اقتحام المستوطنين #طوفان الأقصى

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