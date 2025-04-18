تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة 18 أبريل 2025

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، ارتفاعاً ملحوظاً آخر على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 5-6 درجات.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس دافئاً إلى حارٍ نسبياً خلال ساعات النهار، ولطيفاً مساءً، وبارداً نسبياً خلال ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد فرصة لسقوط أمطار.

- الأجواء نهاراً: مشمسة وحارة نسبياً.

- الأجواء ليلًا: لطيفة ومنعشة.

- سرعة الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها ما بين 7-11 كم/س.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين