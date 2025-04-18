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شهيدان برصاص الاحتلال قرب بلدة أوصرين بنابلس

18 ابريل 2025 . الساعة 08:50 بتوقيت القدس
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شهيدان برصاص الاحتلال قرب بلدة أوصرين بنابلس

استُشهد شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، قرب بلدة أوصرين جنوب شرق نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تبلّغت باستشهاد الفتى جهاد أدهم عبد الله عديلي (17 عاماً)، والشاب سيف غسان جبر عديلي (19 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال في المنطقة ذاتها.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مجموعة من الشبان، بزعم رشق مركبات المستوطنين بالحجارة، ما أدى إلى استشهاد الشابين واحتجاز جثمانيهما.

كما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى مكان الحدث وانتشال جثمانَي الشهيدين، واحتجزت سيارات الإسعاف لساعات.

ويُشار إلى أن الشهيدين ينتميان لعائلة الشهيد الأسير مصعب عديلي، الذي أُعلن عن استشهاده صباح أمس في مستشفى “سوروكا” الإسرائيلي، نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب داخل سجون الاحتلال، ليرتفع عدد شهداء البلدة إلى ثلاثة منذ صباح أمس.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #شهداء في نابلس #الأسير مصعب عديلي

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