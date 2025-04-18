شهداء وإصابات بقصف أمريكي على اليمن

استشهد 38 يمنيًا وأصيب المئات في غارات أميركية استهدفت مساء أمس الخميس ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وذكرت قناة المسيرة اليمنية، أن الطيران الأمريكي نفذ 14 غارة استهدفت ميناء رأس عيسى بالمحافظة ما أسفر عن استشهاد عدد من العاملين فيه، وإصابة آخرين.

وأشارت القناة اليمنية إلى أن الطيران عاود الاستهداف مرة أخرى للمكان أثناء محاولة طواقم الدفاع المدني إنقاذ الضحايا، ما أدى إلى استشهاد عدد من طواقم الدفاع المدني وإصابة آخرين.

وبحسب مكتب الصحة بالحديدة فإن الكوادر الصحية تبذل جهوداً كبيرة لإسعاف الجرحى ممن تعرضوا لإصابات وحروق إثر العدوان الأمريكي على منشأة رأس عيسى.

وتواصل أمريكا قصف اليمن منذ الـ 15 من مارس الماضي، حيث بدأ العدوان في عهد ترامب بشكل مفاجئ، بعد أن أعلن اليمن فرض الحصار على الكيان الصهيوني في البحر الأحمر في محاولة لإجباره على رفع الحصار والعدوان على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات