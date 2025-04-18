يوم دامٍ.. عشرات الشُّهداء في استئناف الاحتلال حرب الإبادة على غزَّة

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس/ آذار الماضي، استئناف حرب الإبادة الجماعيّة على قطاع غزّة، بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كلي، وارتكابه مجازر دامية بحق المواطنين ومخلفًا آلاف الشهداء والجرحى.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة، أمس الخميس، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,691 شهيدًا، 4,464 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,065 شهيدا و 116,505 إصابة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر للعام 2023.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، إنّ مناشدات وصلتنا من المناطق الشرقية للقطاع مع استمرار القصف الإسرائيلي.

وأشار إلى أنّ الاحتلال صعّد بشكّل كبير عمليات نسف المباني في القطاع، مؤكدًا أنه لا توجد منطقة آمنة في القطاع.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر المروعة في عدة مناطق بقطاع غزة.

ومساء اليوم الجمعة، ارتقى عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة مواطنين بمنطقة الجرن شمالي قطاع غزة

وفي مجزرة وحشية، استشهد 6 مواطنين، بينهم عريس يتجهز لزفافه و4 أطفال في قصف الاحتلال صالون حلاقة في خان يونس.

كما ارتقى 10 شهداء وأُصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "بركة" ومنازل مجاورة في منطقة بني سهيلا شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت طواقم الدفاع المدني، إنها تمكنت من انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المستهدفة، إلى جانب إنقاذ عدد من المصابين، مشيرة إلى أن القصف خلّف دمارًا واسعًا في المنطقة.

وارتقى ظهر اليوم شهيدان وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال مركبة مدنية في منطقة بطن السمين وسط مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 4 شـهداء جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين بالقرب من مسجد بدر في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقصفت دبابات الاحتلال شرقي بلدة القرارة، الواقعة شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، كما أطلقت قوات الاحتلال نيرانها بشكل كثيف تجاه منازل المواطنين شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأُصيب 4 مواطنين في قصف مدفعية الاحتلال على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال 5 شهداء ومصابين جراء قصف قوات الاحتلال لمنازل تعود لعائلة نصيو في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر صحفية، أنّ من بين الشهداء، الصحفي تامر إنصيو "مقداد" وابنته وعدد من أفراد عائلته.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي النار باتجاه المناطق الشرق من مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال، فيما واصلت الزوارق الحربية إطلاق نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين