"بوليتيكو": هل تحسم حرب غزة هوية العمدة القادم لنيويورك؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

في مشهدٍ غير مألوف في سباق محلي لمنصب إداري، انضم الحاكم السابق أندرو كومو إلى الفريق القانوني للدفاع عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في قضايا جرائم حرب، بينما تعهّد منافسه في سباق عمدة نيويورك، النائب زهران ممداني، باعتقال نتنياهو إذا وطأت قدماه المدينة، بحسب ما كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية.

ورغم أن منصب عمدة نيويورك يُعنى أساساً بشؤون مثل جمع القمامة وحفر الشوارع، إلا أن السباق تحوّل إلى ساحة مواجهة بشأن السياسة الدولية، وسط أكبر تواجد يهودي ومسلم خارج الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة أن المرشحَين الرئيسيين—كومو وممداني—يتخذان مواقف متضادة تماماً من الصراع في غزة، في ظل حرب إبادة مستمرة منذ أكثر من ستة أشهر. فبينما ينشط ممداني، المرشح المسلم، في الدفاع العلني عن الفلسطينيين، ويتبنى خطاباً يصف ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية، يركّز كومو على تصوير أي انتقاد لـ"إسرائيل" باعتباره "معاداة للسامية".

وأضافت أنّ "المرشّحين الرئيسين، المتعارضين تماماً، يميلان إلى السياسة العالمية الشائكة قبل الانتخابات التمهيدية في الـ24 من حزيران/يونيو"، في وقت يركز معظم المرشحين الديمقراطيين الآخرين على قضايا داخلية أكثر.

بدوره، قال العضو السابق في مجلس مدينة نيويورك، ديفيد غرينفيلد، إنّ هذه المنافسة تمثّل "اختباراً حاسماً لمختلف الدوائر الانتخابية"، ووصف "الدائرة المؤيدة لإسرائيل" بأنّها من السكان الذين "يركّزون على القانون والنظام ونمو الأعمال"، بينما وصف "الدائرة المعادية لإسرائيل" بأنّها "حذرة من الشرطة ومعادية نسبياً للمؤسسة".

"ممداني يعزّز مصداقيته المؤيدة للفلسطينيين"

وزهران ممداني، وهو مشرّع اشتراكي ديمقراطي، حقّق شهرةً واسعةً من خلال فيديوهات حملته الانتخابية وحملة جمع تبرعات حثيثة واتّهم "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية في غزة بتمويل أميركي، سيكون العمدة المسلم الأول للمدينة، في حال فوزه.

وبصفته مرشحاً لمنصب عمدة نيويورك، "يُروّج ممداني لمقابلات تلفزيونية يدافع فيها عن مصطلح إبادة جماعية"، لوصف الحرب على غزة، ويُلقي باللوم على تحوّل الديمقراطيين نحو دونالد ترامب، فيما يتعلق بـ"اليأس من استمرار الإبادة الجماعية في غزة"، ويروّج "لحظر تمويل الجمعيات الخيرية لجرائم الحرب الإسرائيلية" في حملته لمشروع قانونه في مجلس الولاية، بحسب "بوليتيكو".

وذكرت أنّ ممداني عمل خلال العام الذي سبق حملته الانتخابية على تعزيز مصداقيته المؤيدة للفلسطينيين، مشيرةً إلى أنّه ضغط على العمدة الحالي، إريك آدامز، فيما يتعلق بالحرب على غزة، خلال جلسة استماع تشريعية، وقاد إضراباً عن الطعام لمدة 5 أيام من أجل فلسطين أمام البيت الأبيض، وأغلق مدخل بورصة نيويورك للأوراق المالية، مطالباً بوقف تسليح "إسرائيل".

أما أندرو كومو، وفي جولته الدعائية المدعومة من مانحين داعمين لـ"إسرائيل"، فقد "بذل قصارى جهده لتصوير معاداة السامية كقضية رئيسة في السباق الانتخابي"، بحيث وصفها بـ"القضية الأخطر والأهم في مدينة نيويورك"، وأكد أنّه "مؤيد شرس لإسرائيل، وفخور بها"، وفقاً للصحيفة.

ودأب كومو على "تشويه سمعة خصومه باعتبارهم معادين لإسرائيل"، بحيث "يلجأ إلى هذا النهج الهجومي، بغضّ النظر عن صلته بما هو مطروح بشأنه هو، أي قوانين العقارات والسلامة العامة والرسوم القانونية المموّلة من دافعي الضرائب، ليمثّل ذلك دفاعاً عنه في وجه فضائح أجبرته على الاستقالة من منصب حاكم ولاية نيويورك"، في عام 2021.

ومؤخراً، ألقى كومو تصريحات في كنيس يهودي في مدينة مانهاتن في ولاية نيويورك، اتّهم فيها منافسيه بـ"معاداة إسرائيل"، وهو ما وصفه بأنّه "مرادف لمعاداة السامية".

" كما تلقت لجنة عمل سياسي كبرى، تدعم ترشيحه، 250 ألف دولار الأسبوع الماضي من بيل أكمان، المؤيد لترامب، والمدافع عن "إسرائيل".

وفي هذا الإطار، أوردت "بوليتيكو" أنّ المانحين المؤيدين لـ"إسرائيل" "أنفقوا أموالهم بهدف تشكيل انتخابات نيويورك لمصلحتهم"، وذلك في أعقاب الحركة التي ترسّخت في حرم الجامعات في جميع أنحاء المدينة، رداً على الحرب الإسرائيلية على غزة.