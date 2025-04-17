الشيخ عكرمة صبري: استباحة آلاف المستوطنين للأقصى خطَّةً تصعيديَّةً لتهويد المقدَّسات

القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين:

أكد خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، أن اقتحامات التي ينفذها مستوطنون متطرفون في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي بعد محاولة لفرض واقع جديد وتغيير هوية المقدسات الإسلامية.

وقال الشيخ عكرمة، إنّ استباحة آلاف المستوطنين للأقصى واقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للحرم الإبراهيمي رسالة خطيرة.

وشدد الشيخ عكرمة صبري على أن ما يشهده المسجد المبارك خلال أيام عيد الفصح اليهودي من اقتحامات غير مسبوقة بدعم وغطاء مباشر من الحكومة الإسرائيلية، يُعد تحديًا صارخًا للوضع القائم وسابقة خطيرة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات جاءت بالتزامن مع منع آلاف المسلمين من دخول المسجد الأقصى، ما يعدّ انتهاكًا صارخًا للحقوق الدينية والإنسانية، ويهدف إلى سحب صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية، في إطار خطة تصعيدية تهدف إلى تهويد المسجد المبارك.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إن ما يشهده المسجد الأقصى من صلوات يهودية خلال الفترة الحالية لم يحدث منذ 30 عامًا.

جاءت تصريحات بن غفير في أعقاب تواصل الاقتحامات الواسعة لباحات المسجد الأقصى، حيث اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في خامس أيام عيد الفصح وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته. وترافق ذلك مع نشر قوات الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من الحواجز على مداخل المسجد الأقصى لتأمين مرور المستوطنين.