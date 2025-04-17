أمن المقاومة يضبط متخابرًا يبحث في القمامة عن دلائل متعلقة بأسرى الاحتلال

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن جهاز أمن المقاومة في قطاع غزة عن ضبط متخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، كُلّف من قبل مخابرات العدو بالبحث عن أدلة ميدانية تتعلق بالأسرى الإسرائيليين في غزة.

وأوضح مصدر أمني أن المتخابر (ت.ط - 33 عامًا) أوقف قبل عدة أشهر أثناء تواجده في موقع مريب بالقرب من تجمع لحاويات القمامة في إحدى مناطق القطاع.

ووفق الإفادات، فقد بدأ ارتباطه مع مخابرات الاحتلال عام 2022، بعد أن تواصلت معه ضابطة استخبارات إسرائيلية متقمصةً شخصية مديرة لمؤسسة إعلام أجنبية.

كما اعترف المتخابر بتلقي عدة حولات مالية، من دول مختلفة، مقابل القصص والتجارب المفبركة التي كان ينسجها حول تعامل المقاومة مع مجتمع غزة وارتكابها جرائم سرقة وقتل واغتصاب بحق سكان غزة، الأمر الذي دفع مديرة المؤسسة إلى الطلب من المتخابر بتوثيق القصص بالصورة، وهو ما عجز عن القيام به، مما جعل مديرة المؤسسة تكشف عن هويتها الحقيقية وتقوم بابتزاز المتخابر بالفضيحة أو الموافقة على العمل لصالح "الشاباك"، فوافق المتخابر بعد أيام.

وقد أفاد ضابط أمن المقاومة أن مخابرات العدو، لم تكلف المتخابر بأي مهام ميدانية، سوى خلال معركة "طوفان الأقصى"، وكانت أخطر المهام التي نفذها المتخابر، البحث والتنقيب في حاويات القمامة عن بقايا طعام معين، كان العدو قد سمح في صيف 2024 بإدخال كميات كبيرة منه إلى قطاع غزة، كما طلبت المخابرات من المتخابر البحث تحت غطاء جمع "البلاستيك والأخشاب"، لإشعال النار والطهي عليها.

وأشار مسؤول في أمن المقاومة إلى أن سلوك المتخابر كان جزءًا من معطيات استخبارية ساهمت في كشف محاولات الاحتلال للوصول إلى معلومات حول الأسرى، مؤكدًا أن الجهاز الأمني اتخذ الإجراءات اللازمة لتأمينهم.

وأكد المصدر أن أمن المقاومة عالج عدة ملفات أمنية في الفترة الماضية بسرية، بما يضمن الحفاظ على السلم المجتمعي، مع دعوة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من أساليب الاحتلال في محاولة اختراق المجتمع، مشددًا على أن القانون سيُطبق بحق كل من يثبت تورطه في التعاون الأمني.