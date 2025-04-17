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هآرتس: خرق أمنيّ يكشف بيانات جنود الاحتلال... بينهم رئيس الأركان!

17 ابريل 2025 . الساعة 17:07 بتوقيت القدس
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هآرتس: خرق أمنيّ يكشف بيانات جنود الاحتلال... بينهم رئيس الأركان!
ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن خرق أمني خطير أدى إلى تسريب بيانات شخصية لآلاف الجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم رئيس الأركان إيال زامير وضباط كبار، وذلك عبر منصة إلكترونية لحجز التذاكر الترفيهية يستخدمها الجيش.

وبحسب التقرير، فإن الثغرة الأمنية في موقع "تيك تشاك" – المُخصّص لتقديم خدمات ترفيهية لعناصر الجيش – أتاحت الوصول إلى معلومات حساسة تشمل أسماء، وأرقام هويات، وأرقام هواتف عدد كبير من العسكريين، دون الحاجة لأي تحقق أمني أو تسجيل دخول فعلي.

الاختراق استُخدم فيه برنامج بسيط أنشأه هاكر يُدعى "الأمير الفارسي"، يقوم بمحاكاة إدخال أرقام الهوية بشكل عشوائي واسترجاع البيانات المرتبطة بها، مستفيدًا من غياب الحماية ضد المحاولات المتكررة، ما سمح بتنفيذ الهجوم من خارج "إسرائيل"، بل ومن "دولة معادية" وفق وصف الصحيفة.

وتعد هذه الحادثة خرقًا أمنيًا غير مسبوق، نظرًا لحساسية البيانات التي قد تُستخدم لاحقًا لاستهداف الجنود إما إلكترونيًا أو ميدانيًا.

ورغم أن الشركة المشغّلة للموقع أكدت أنه "يُدار وفق المعايير الدولية"، إلا أنها أقرّت بأن نظام الدخول الذي اعتمد على خطوة واحدة فقط، جاء بناءً على طلب العميل – أي الجيش – ما فاقم الثغرة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن "الخلل قد تمّ معالجته فورًا، وجارٍ التحقيق في الحادثة"، فيما أعلنت الشركة تعزيز أنظمة الأمان في الموقع بعد الحادث.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جيش الاحتلال #خرق أمني

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