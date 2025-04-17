شهيد في غارة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوبي لبنان

وكالات/ فلسطين أون لاين

استشهد شخص، الخميس، في غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدة عيترون جنوبي لبنان، في وقت استهدفت فيه مسيّرة أخرى بلدة أم التوت في القطاع الغربي، ضمن تصعيد متواصل تشهده المناطق الحدودية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إنّ الطائرة المسيّرة "نفذت عدواناً جوياً بصاروخ موجه على طريق النقعة في بلدة عيترون"، مشيرة إلى وقوع إصابات.

ولاحقاً، أعلن مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن الغارة أدت إلى "سقوط شهيد"، من دون أن يتم الكشف عن هويته.

وفي السياق ذاته، شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة أخرى استهدفت بلدة أم التوت، بالتزامن مع تحليق مكثف ومنخفض للطيران الحربي الإسرائيلي فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وذكرت الوكالة الرسمية أن "الطيران الحربي المعادي المسيّر يحلق منذ صباح الخميس على علو منخفض وبشكل مكثف فوق أجواء بيروت والضاحية الجنوبية".

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في بيان، أنه استهدف ليلاً مواقع للبنية التحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وقال: "ستعمل قوات الدفاع الإسرائيلي ضد أي محاولات من حزب الله لإعادة بناء أو إقامة وجود عسكري تحت غطاء مدني".

المصدر / وكالات