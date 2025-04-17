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خلف الكواليس: كيف استعدت (إسرائيل) للهجوم على إيران؟

17 ابريل 2025 . الساعة 16:29 بتوقيت القدس
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خلف الكواليس: كيف استعدت (إسرائيل) للهجوم على إيران؟
ترجمة فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن (إسرائيل) كانت على وشك تنفيذ هجوم متعدد المراحل ضد المنشآت النووية الإيرانية، يتضمن غارات جوية مكثفة يعقبها إنزال بري لقوات الكوماندوز، وذلك في عملية شبيهة بتلك التي نُفذت مؤخرًا في سوريا.

وبحسب الصحيفة، فإن الغارات الجوية كان من المتوقع أن تستمر أسبوعًا على الأقل، وتستهدف مواقع نووية رئيسية في إيران. لكن العملية أُجّلت بعد تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي منع تنفيذها في اللحظة الأخيرة.

من جهته، تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرًا من قيادة الجيش بأن القوات غير جاهزة لتنفيذ الهجوم قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ما دفع إلى إعادة النظر في توقيت العملية.

وتشير التقارير إلى أن الخطة الإسرائيلية كانت تعتمد بشكل كبير على الدعم الأميركي، سواء لصدّ أي ردٍّ إيراني متوقع، أو لضمان فاعلية الضربة العسكرية.

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#إيران #طهران

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