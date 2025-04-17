الفارس الشهم 3 في غزة: يفتتح باب التسجيل وتحديث البيانات للمساعدات من جديد 

أعلنت عملية الفارس الشهم 3، عن افتتاح التسجيل من جديد لمراكز الإيواء في قطاع غزة، وذلك عبر إطلاق رابط إلكتروني لتسجيل بيانات مخيمات الراغبة في الاستفادة من مساعداتها المقدمة للشعب الفلسطيني.

تفاصيل التسجيل:

- يتيح الرابط للمواطنين تسجيل مراكز الإيواء التي تستقبل النازحين، حيث يمكن لمسؤولي المخيمات إدخال بيانات المركز وإدارته، وكذلك تحديث بيانات المراكز المسجلة سابقاً.

ملاحظات هامة:

- تسجيل مراكز الإيواء: هذه الخدمة مخصصة فقط لمراكز الإيواء التي تستقبل النازحين، حيث يمكن للمسؤولين تسجيل بيانات المركز واحتياجاته لتسهيل تقديم الدعم اللازم.

- تسجيل فردي للأسر: هذه الخدمة متوقفة حالياً.

- رابط تسجيل الخاص بمراكز الإيواء بمؤسسة الفارس الشهم 3 في غزة: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين