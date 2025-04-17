لقاء سري في مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي يناقش "خطر السياسات الحكومية".. ما قصّته؟

كشفت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الخميس، عن لقاء سري جرى هذا الأسبوع في مقر إقامة الرئيس "الإسرائيلي" إسحاق هرتسوغ، جمع عدداً من كبار المسؤولين الأمنيين السابقين، في ظل تصاعد الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة الحالية.

وشارك في اللقاء رئيسا "الشاباك" السابقان يورام كوهين وعامي أيالون، ورئيس الأركان الأسبق دان حالوتس، إلى جانب رئيس الموساد السابق إفرايم هاليفي، والمفوض العام السابق للشرطة موشيه كارادي، ورئيس الاستخبارات العسكرية الأسبق أوري ساغي.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، حذّر المشاركون من أن "سياسات الحكومة الحالية تعرض أمن الدولة ووجودها للخطر"، مطالبين الرئيس بالتحرك العاجل لتشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وتناول المجتمعون عدة قضايا مثيرة للجدل، أبرزها: خطاب التحريض والانقسام الذي قالوا إن الحكومة تتبناه، ومفاوضات سرية مع قطر، والتدهور الأمني في مواجهة قطاع غزة، وأزمة قانون التجنيد، والجمود في ملف إطلاق سراح الأسرى، بالإضافة إلى ما وصفوه بـ"تسييس الشرطة وتحويلها إلى أداة حكومية".

ودعا المنتدى، الذي يُمثل عشرات الآلاف من العاملين الحاليين والسابقين في أجهزة "الأمن الإسرائيلية"، الرئيس إلى التدخل الفوري لمنع مزيد من التدهور.



المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين