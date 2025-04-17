بوتين يلتقي أسرى "إسرائيليين" سابقين ويشكر حماس على "عملها الإنساني"

في أول لقاء من نوعه منذ اندلاع الحرب، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الأربعاء في الكرملين، عددًا من الأسرى "الإسرائيليين" الذين أُفرج عنهم من قطاع غزة، موجّهًا شكره لحركة حماس على "عملها الإنساني" المتمثل في إطلاق سراحهم.

وحسب ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت"، ضمّ اللقاء ألكسندر ساشا تروبانوف، المُفرَج عنه مؤخرًا، ووالدته يلينا تروبانوف، وشريكه سابير كوهين، اللذين أُفرج عنهما في صفقة سابقة. وخلال اللقاء، قدم بوتين باقات من الزهور ليلينا وسابير، وصافح ساشا، متجنبًا طوال حديثه استخدام كلمات مثل "مختطفين" أو "أسرى".

وقال بوتين لساشا: "أهنئك على تحررك، روسيا ستبذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج عمّن تبقى".

وتحدث الرئيس الروسي عن علاقات بلاده "الراسخة" مع ممثلي الشعب الفلسطيني، مضيفًا: "نشكر قيادة حماس على استجابتهم واستقبالهم لنا وتنفيذ عملية التحرير".

ومن جانبه، ناشد تروبانوف الرئيس الروسي قائلاً: "أطلب منك أن تفعل لأصدقائي ما فعلته من أجلي. هم إخوتي، ونصف قلبي ما زال في غزة. لا أستطيع العودة لحياتي الطبيعية ما داموا هناك".

أما يلينا، والدة ساشا، فاستعرضت معاناة عائلتها، مشيرة إلى أن أربعة أجيال منها وقعت في الأسر، بدءًا من جدتها التي أسرت في الحرب العالمية الثانية. وأكدت أن تحريرها وساشا تم بجهود روسية، قائلة: "نعلم أنكم بذلتم جهودًا كبيرة، ونشكر الحاخام لازار والسفارة الروسية لدعمهما الدائم".

وحضر اللقاء الحاخام الأكبر لروسيا بيريل لازار، ورئيس اتحاد الجاليات اليهودية في روسيا ألكسندر بورودا. فيما غابت جدة ساشا، إيرينا تاتي، التي أُفرج عنها أيضًا، عن الاجتماع.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين