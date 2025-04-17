الصِّحَّة بغزَّة: 40 شهيدًا و 73 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزّة.

وقالت وزارة الصّحة، إنّ 40 شهيدًا (منهم 1 شهيد انتشال)، و 73 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنّ حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1,691 شهيدًا، 4,464 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,065 شهيدا و 116,505 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصّحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.





المصدر / فلسطين أون لاين