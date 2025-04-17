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الأمم المتحدة: قنبلة من بين 10 أطلقت على غزة لم تنفجر

17 ابريل 2025 . الساعة 11:51 بتوقيت القدس
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الأمم المتحدة: قنبلة من بين 10 أطلقت على غزة لم تنفجر

قالت دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام، إن قنبلة من بين 10 أطلقت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لم تنفجر.

وبحسب ما نقلته رويترز عن بيانات الأمم المتحدة، الخميس، فقد استشهد ما لا يقل عن 23 شخصا وإصابة 162 بسبب ذخائر غير منفجرة منذ بدء الحرب بغزة.

وأوردت الوكالة عن مسؤولي إغاثة في الهيئة الأممية قولهم إن الجهود الدولية لإزالة القنابل غير المنفجرة في غزة خلال فترات الهدوء أعاقتها (إسرائيل).

وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن إزالة القنابل غير المتفجرة بغزة لم تبدأ بسبب القيود الإسرائيلية.

وتنفذ دولة الاحتلال حربا دموية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، استخدمت فيها أعتى الذخائر والقنابل الأمريكية المحرمة، والتي أودت بحياة الآلاف وحولت المباني والبنى التحتية إلى رماد.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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