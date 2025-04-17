وسائل إعلام إسرائيلية: أكثر من 120 ألفا وقعوا عرائض لوقف الحرب بغزة

تجاوز عدد الموقعين على عرائض تطالب بوقف الحرب في غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين حاجز 120 ألف توقيع، بينهم نحو 10 آلاف من جنود الاحتياط والجنود السابقين في الجيش الإسرائيلي، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية.

ومن بين الموقعين أيضا أكثر من 250 من عملاء جهاز "الموساد" السابقين (المخابرات)، و500 من جنود البحرية الاحتياط، و600 من المعماريين ومخططي المدن، و6,500 من الأكاديميين والمعلمين، و200 من ضباط الشرطة السابقين، وعدد من أطباء الاحتياط في الجيش.

وأعربت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة عن دعمها لهذه العرائض، معتبرة أن إنهاء الحرب هو السبيل الوحيد لإعادة أحبائهم.​

وتعكس هذه العرائض تصاعد المعارضة الداخلية للحرب في (إسرائيل)، حيث يرى الموقعون أن استمرار الحرب يخدم أهدافًا سياسية لنتنياهو أكثر من كونه ضرورة أمنية، ويعرض حياة الجنود والأسرى للخطر.​

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة التي دخلت شهرها العاشر، وسط تزايد الضغوط الشعبية والعسكرية على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.​

المصدر / فلسطين أون لاين