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الأمم المتحدة: 500 ألف غزي نزحوا من منازلهم منذ 18 مارس

17 ابريل 2025 . الساعة 11:13 بتوقيت القدس
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نزوح

قدرت هيئة الأمم المتحدة، نزوح 500 ألف فلسطيني من قطاع غزة، من منازلهم ومناطقهم منذ 18 مارس/ آذار الماضي، نتيجة استئناف الاحتلال الإسرائيلي حربه على القطاع وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني تريمبلاي، الخميس، أن "تقديرات شركائنا في المجال الإنساني تشير إلى أن نحو نصف مليون شخص نزحوا منذ ذلك التاريخ، سواء للمرة الأولى أو بشكل متكرر".

ولفت تريمبلاي إلى أن الغالبية الساحقة من سكان القطاع، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، كانوا قد نزحوا بالفعل قبل وقف إطلاق النار الأخير.

في السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أنه حول نحو 30% من مساحة قطاع غزة إلى ما وصفه بـطوق أمني، وهي منطقة عازلة لا يُسمح للسكان الفلسطينيين بالعيش فيها.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ عدد الشهداء منذ استئناف العمليات العسكرية في 18 آذار/مارس الحالي، 1,652 شهيدا، إلى جانب 4,391 إصابة.

أما إجمالي حصيلة العدوان على القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، فقد ارتفعت إلى 51,025 شهيدا، و116,432 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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