حماس: تصريحات وزير الحرب حول منع إدخال المُساعدات إلى غزَّة إعلان متجدّد بارتكاب جريمة التَّجويع

قالت حركة المُقاومة الإسلامية حماس، إنّ تصريحات وزير الحرب الصهيوني كاتس، وتأكيده أن مَنْع حكومته الفاشية المساعدات الإنسانية عن غزة هو أحد أدوات الضغط، وأنه لن يتم إدخال أي مساعدات إلى القطاع؛ هي إقرار علني متجدِّد بارتكاب جريمة حرب.

وأوضحت حماس في تصريح صحفي، اليوم الخميس،، أن وزير الحرب أعلن استخدام التّجويع كسلاح حرب، وحرمان المدنيين الأبرياء من المواد الأساسية للحياة، من غذاء ودواء وماء ووقود، وذلك للأسبوع السابع على التوالي.

وأشارت إلى أنّ الوزير الإرهابي بن غفير دعا أيضًا إلى عدم إدخال "حتى غرام واحد" من المساعدات إلى القطاع، إضافة إلى تصريحات ومواقف عدّة صادرة عن هذه الطغمة الفاشية الصهيونية، والتي تواصل تحديها لكل القوانين والأعراف، وإعلان نيّتها الواضحة في استمرار هذه الإبادة الوحشية.

وأضافت "من المؤسف أن تمر هذه التصريحات الإجرامية دون أن تجد موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وكذلك الهيئات القضائية الدولية لإدانتها، وجلب أصحابها للمحاسبة.

وجددت حماس مطالباتها للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف جريمة التجويع والحصار المفروضة على القطاع.

كما طالبت محكمة الجنايات الدولية بملاحقة الإرهابيين الصهاينة، كاتس وبن غفير، وكل قادة الاحتلال، ومحاسبتهم على جرائمهم الوحشية ضد الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين