غادي إيزنكوت يهاجم الحكومة: الكابينيت "الإسرائيلي" مُرتبك ويجب استبداله

هاجم عضو الكنيست غادي إيزنكوت، الرئيس الأسبق لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إدارة الحكومة الحالية للحرب، داعيًا إلى استبدال الكابينيت الذي وصفه بـ"المربك وغير المؤهل". جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة عبرية صباح اليوم.

وأوضح إيزنكوت حسب ما نشرت موقع "مكان"، اليوم الخميس، أن الحرب تتجه إلى مسارات خطيرة، مشيرًا إلى ضرورة السعي لإنهائها.

كما انتقد نشر معلومات حول إحباط أميركي لهجوم "إسرائيلي" على إيران، مؤكداً أن هذه المعلومات تثير تساؤلات حول الجهة المستفيدة من نشرها، مشددًا على أن مثل هذه العمليات يجب أن تظل سرية.

وفيما يتعلق بأداء الوزراء، وجه إيزنكوت انتقادات لاذعة لكل من وزير الحرب يوآف كاتس ووزير الخارجية يوسي ديرمر، واصفًا رئيس فريق التفاوض بـ"غير المؤهل".

واعتبر أن تصريحات وزير الحرب بشأن "قيادة الجيش للسياسة في غزة" كانت مقلوبة، موضحًا أن "الهدف الأول للجيش هو النصر، وليس الحفاظ على أفراده".

وفي تعليقه على تسريب معلومات من جهاز (الشاباك)، شدد إيزنكوت على أن فشل 7 أكتوبر أسفر عن ظاهرة خطيرة تتمثل في أفراد يأخذون القانون بأيديهم بدعوى إنقاذ الدولة، مؤكداً على ضرورة التعامل بحزم مع هذه الظاهرة.

في ختام حديثه، وجه إيزنكوت انتقادات قاسية لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى قضية "قطر جيت" ومحاولات إقالة رئيس جهاز (الشاباك)، رونين بار. وقال: "رئيس الحكومة يوجه وزراءه لتدمير المؤسسات وتقويض كل ما يمكن".



المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين