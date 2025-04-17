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"في خامس أيام عيد الفصح العبري"

بالفيديو مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

17 ابريل 2025 . الساعة 10:01 بتوقيت القدس
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مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، بدعوى الاحتفال بـ"عيد الفصح العبري" لليوم الخامس تواليًا.

وقالت مصادر صحفية، إنّ 590 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من بينهم عضو "الكنيست" من الصهيونية الدينية تسفي سوكوت.

وأشارت المصار إلى أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل كبير في باحات الأقصى، لتأمين اقتحام المستوطنين للأقصى.

ومساء يوم السبت؛ بدأ اليهود ما يسمى بـ"عيد الفصح التوراتي"، الذي يصنف بأنه واحد من الأعياد اليهودية التوراتية الثلاثة الأهم لديهم؛ ويعدّ الأخطر على المسجد الأقصى في ظل ما يحمله من مراسم تهويدية.

وتسعى الجماعات المتطرفة إلى إقامة طقس "ذبح القربان الحيواني" في المسجد الأقصى، ضمن مساعيها لتغيير هويته الإسلامية، عبر إقامة كامل الطقوس التوراتية داخله.

وأطلقت جماعة "جبل الهيكل في أيدينا" المتطرفة إعلانًا عن تنظيم "مواصلات بأسعار مدعومة" و"جولات-اقتحامات مجانية" داخل المسجد الأقصى.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#عيد الفصح #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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