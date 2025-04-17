آلاف المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم آلاف المستوطنين، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، بدعوى الاحتفال بـ"عيد الفصح العبري" لليوم الخامس تواليًا.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إنّ 1651 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من بينهم عضو "الكنيست" من الصهيونية الدينية تسفي سوكوت.

وحسب ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت، فقد صوِّر سوكوت وهو يسجد ويصلي برفقة مجموعة من المستوطنين، وقال لاحقًا: "قبل 14 عامًا، انحنيت للحظة واعتقلتني الشرطة. اليوم، اليهود يصلّون هنا دون تدخل، ولا يُسمح للعرب بالاقتراب".

وأضاف سوكوت، وهو من أبرز وجوه "الصهيونية الدينية": "بمعونة الله سنستحق بناء الهيكل، وسنأكل من الذبائح في هذا المكان المقدس".

ومن جانبه، رحّب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المعروف بتوجهاته المتطرفة، بزيارة سوكوت، وقال: "ما لم يُفعل خلال 30 عامًا، نفعله الآن في عهدي".

وأشارت المصار إلى أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل كبير في باحات الأقصى، لتأمين اقتحام المستوطنين للأقصى.

ومساء يوم السبت؛ بدأ اليهود ما يسمى بـ"عيد الفصح التوراتي"، الذي يصنف بأنه واحد من الأعياد اليهودية التوراتية الثلاثة الأهم لديهم؛ ويعدّ الأخطر على المسجد الأقصى في ظل ما يحمله من مراسم تهويدية.

وتسعى الجماعات المتطرفة إلى إقامة طقس "ذبح القربان الحيواني" في المسجد الأقصى، ضمن مساعيها لتغيير هويته الإسلامية، عبر إقامة كامل الطقوس التوراتية داخله.

وأطلقت جماعة "جبل الهيكل في أيدينا" المتطرفة إعلانًا عن تنظيم "مواصلات بأسعار مدعومة" و"جولات-اقتحامات مجانية" داخل المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين