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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 17 أبريل 2025

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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 17 أبريل 2025

17 ابريل 2025 . الساعة 09:52 بتوقيت القدس
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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 17 أبريل 2025

يطرأ على الحالة الجوية في فلسطين اليوم الخميس 17 أبريل 2025، ارتفاعاً ملحوظاً آخر على درجات الحرارة لتصبح فوق معدلاتها العامة بحدود 4 درجات.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مشمساً ودافئاً في الجبال وحاراً نسبياً في المناطق المنخفضة نهاراً، وبارداً نسبياً خلال ساعات المساء والليل.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: لا يوجد فرصة لسقوط أمطار.

- الأجواء نهاراً: مشمسة وحارة.

- الأجواء ليلًا: باردة نسبياً.

- سرعة الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها ما بين 5-10 كم/س.

والله تعالى أعلى وأعلم.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طقس فلسطين #الحالة الجوية #أمطار على خيام النازحين

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