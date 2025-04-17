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الصِّحَّة: مرضى الهيموفيليا في غزة يعانون نقصًا حادًّا في الأدوية الأساسية

17 ابريل 2025 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة: مرضى الهيموفيليا في غزة يعانون نقصًا حادًّا في الأدوية الأساسية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن 180 مريضا بالهيموفيليا في قطاع غزة من أصل 550 مريضًا في فلسطين يعانون نقصًا حادًا في الأدوية الأساسية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للهيموفيليا، أن نقص الأدوية لهؤلاء المرضى يزيد خطر حدوث مضاعفات خطيرة مثل النزيف الداخلي في المفاصل والعضلات، الذي قد يؤدي إلى إعاقات جسدية دائمة.

وأكدت، أنّ عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة يُضاعف الحاجة إلى توفير الأدوية والعلاجات الضرورية لضمان حياة كريمة لهم، وتمكينهم من ممارسة حياتهم اليومية بأمان.

وأشارت إلى أنه مع مرور أكثر من عام ونصف عام على العدوان، لا تزال تداعياته تؤثر في آلاف المرضى من أبناء شعبنا، بمن فيهم مرضى الهيموفيليا الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أنه من خلال المشاريع الممولة من المانحين والاتحاد العالمي للهيموفيليا، يتم توفير الأدوية اللازمة للمرضى وتحسين الوصول إلى العلاج والرعاية الشاملة، وتحسين الخدمات مع التركيز على العلاج المنزلي والوقائي، لتتم السيطرة على نوبات النزف المتكررة والوقاية منها، حتى لا تحدث الإعاقات في المفاصل.

ويعد مرض الهيموفيليا (نزف الدم) اضطرابًا نزفيًا يمنع الدم من التجلط بشكل صحيح، حيث ينزف الأشخاص المصابون بالهيموفيليا لمدة أطول من الأشخاص الطبيعيين، لأن دماءهم لا تحتوي على ما يكفي من عوامل تخثر الدم.

وعوامل التخثر هي بروتينات في الدم تساعد على السيطرة على النزيف، وهو مرض وراثي نادر يصيب شخصا واحدا من كل 10000 شخص عبر العالم.

المصدر / وكالات
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