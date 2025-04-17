الاحتلال يعتقل 6 مواطنين ويُلحق دمارًا كبيرًا في البنية التّحتيَّة جنوبي طوباس

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في بلدة طمون جنوب شرقي مدينة طوباس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، تخللها تجريفٌ للبنية التحتية وتدميرٌ لممتلكات المواطنين، قبل انسحابها صباح اليوم الخميس.

وقالت مصادر محلية، إنّ قوات الاحتلال داهمت الليلة الماضية، بلدة طمون بعدة آليات وجرافات عسكرية؛ قبل أن تشرع بتجريف البنية التحتية ومحاصرة عدة منازل واقتحامها.

وأشارت إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين؛ بينهم مُسن، للضغط على أشقائهم وأبنائهم لتسليم أنفسهم.

ومن جهتها، قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن "مقاتليها في "سرية طمون" تصدوا لقوات الاحتلال في محاور القتال وأمطروها وآلياتها العسكرية بـ "زخات كثيفة من الرصاص".

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات