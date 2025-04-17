بدران: حماس لم تطلب أيّ امتيازات تخصُّها في أيِّ مرحلة تفاوضيَّة وأولويَّتنا رفع المعاناة عن شعبنا

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران، أنّ الحركة لم تطلب أي امتيازات تخصها في أي مرحلة تفاوضية، لا بشأن قيادتها ولا حكمها في غزة، وكانت الأولوية دوماً لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وقال بدران في تصريح صحفي، أمس الأربعاء، إنّ "الحركة وافقت على مقترح سابق لمبادلة خمسة جنود مقابل 250 أسيرًا فلسطينيًا، من ضمنهم 100 محكومون بالمؤبد، إضافة إلى 2000 أسير من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر".

وأوضح، أنّ حماس رفضت صراحة أي طرح يطالب بنزع سلاح المقاومة، واعتبرت أن هذه المطالب لا تساهم في إنهاء الحرب ولا تمثل حلاً وطنياً مقبولاً.

وأضاف، أنه " منذ بدء العدوان، شرعت الحركة بعقد لقاءات مع الفصائل فلسطينية لتشكيل حكومة توافق وطني لإدارة الضفة والقطاع معًا، دون محاصصة فصائلية".

وأشار إلى أنّ الحركة أيدت تشكيل لجنة إسناد وطنية بحسب المقترح مصري، وقدمت بالتنسيق مع الفصائل قائمة من 40 اسمًا دون تضمين أي شخصية من حماس، ما يعكس نيتها الحقيقية لتجاوز الانقسام"

ويوم الاثنين، كشف قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تفاصيل المقترح الذي نقلته مصر للحركة، في إطار الجهود المتواصلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال القيادي في حماس، خلال تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، إن المقترح الذي نقلته مصر يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال بالأسبوع الأول من الاتفاق، وجميع الأسرى الأحياء والأموات بنهاية 45 يوما منه، كما يشمل تهدئة مؤقتة لـ 45 يوما مقابل إدخال المساعدات.

وأضاف، أن وفد حماس المفاوض فوجئ بأن المقترح المصري يتضمن نصًا صريحًا بشأن نزع سلاح المقاومة، وهو ما تعتبره "حماس" وأهالي قطاع غزة خطًا أحمر، إلى جانب غياب ضمانات لإنهاء الحرب بشكل دائم، وهو ما تصر عليه الحركة كجزء من أي اتفاق شامل.

المصدر / فلسطين أون لاين