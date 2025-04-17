خاطر لـ"فلسطين أون لاين": "الأعياد اليهودية" تحوّلت لمحطات عدوانية على المقدسات الإسلامية

القدس المحتلة- غزة/ نور الدين جبر

حذر رئيس مركز القدس الدولي د. حسن خاطر، من التصعيد الخطير الذي تشهده مدينة القدس خلال فترة "الأعياد اليهودية"، التي قال إنها تحوّلت إلى محطات عدوانية على المقدسات الإسلامية، خصوصًا المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل.

ويوافق في هذه الأيام ما يُسمى "عيد الفصح" اليهودي، ويحتفل به لمدة 7 أيام بدءا من 15 أبريل.

وقال خاطر في حديث خاص لـ "فلسطين أون لاين" أمس، إن "هذه المناسبات لا تحمل طابعًا سلميًا كما يُروّج لها، بل تتسم بالاستفزاز والتخطيط الخطير من جماعات متطرفة كـ"منظمات الهيكل" المزعوم، التي تسعى بشكل علني إلى المساس بالأقصى وفرض وقائع جديدة على الأرض تمهيدًا لبناء ما يُسمى بالهيكل".

واعتبر أن ما يجري في القدس خلال عيد الفصح الحالي "نموذجًا واضحًا لهذه السياسات، خصوصاً في ظل وجود وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير"، الذي وصفه بأنه "من أكثر الشخصيات تطرفًا، ويتولى مسؤولية (متابعة) المقدسات، مما يثير مخاوف كبيرة من احتمال ارتكاب اعتداءات غير مسبوقة على المسجد الأقصى".

وشدد خاطر على أن "المخاوف تنعكس على الواقع في ظل إغلاق الأقصى أمام المصلين، وتصعيد عمليات القمع والمداهمات في المدينة المقدسة، إلى جانب محاولات إدخال قرابين لمت يسمى الهيكل في باحات المسجد، ما يُشكّل خطرًا حقيقيًا قد ينفجر في أية لحظة".

كما ربط بين ما يجري في القدس وغزة، معتبرًا أن الاحتلال يستهدف الإنسان الفلسطيني في حياته ومقدساته وهويته، مؤكدًا أن العلاقة بين العدوان على غزة والاعتداء على الأقصى هي علاقة "وجودية"، تهدف إلى سحق كرامة الإنسان الفلسطيني ومحو معالم وجوده.

تخاذل عربي وإسلامي

وعن الموقف العربي، أبدى رئيس مركز القدس الدولي أسفه من "التخاذل والصمت العربي والإسلامي غير المسبوق"، معتبرًا أن "هذا الغياب يشكّل ضوءًا أخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمه بحق المقدسات والشعب الفلسطيني، بل ويزيد من معاناته بدل التخفيف عنها".

وطالب خاطر ببلورة موقف فلسطيني موحد على كافة المستويات لمواجهة ما وصفه بـ"الهجمة الشاملة على كل ما هو فلسطيني"، مؤكدًا أن الاحتلال لا يفرّق بين غزة أو الضفة أو القدس، وأن المشهد يتكرّر في كل المدن الفلسطينية.

وحذّر من أن الأيام القادمة قد تحمل مزيداً من التصعيد في المدينة المقدسة وكل الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى تحرّك شعبي ورسمي عاجل قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة.

المصدر / فلسطين أون لاين