قفزة تاريخية في سعر الذهب بسبب القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي

وكالات/ فلسطين أون لاين

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً غير مسبوق اليوم الأربعاء، متجاوزة مستوياتها التاريخية السابقة، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع سعر الدولار، بعد قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة.

وبحسب بيانات السوق، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1% ليصل إلى 3261.79 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:28 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى قياسي له عند 3266.65 دولاراً.

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1.2% لتصل إلى 3279.20 دولاراً.

جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بانخفاض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.3% أمام سلة من ست عملات منافسة، ما زاد من جاذبية الذهب للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى، حيث أصبح شراء الذهب أقل تكلفة بالنسبة لهم.

ويُعد الذهب تقليدياً من أكثر الأصول أماناً في أوقات عدم اليقين أو الاضطرابات الاقتصادية، كما يستفيد عادة من بيئة تسودها أسعار فائدة منخفضة.

وحقق المعدن النفيس هذا العام عدة مستويات قياسية في ظل التوترات المتزايدة عالمياً.

وبحسب وثائق للسجل الفيدرالي الأميركي نُشرت يوم الاثنين الماضي، تواصل إدارة ترامب العمل على تحقيقات متعلقة بواردات الأدوية وأشباه الموصلات، ما يعزز التوقعات بفرض رسوم جمركية جديدة في المستقبل القريب.

وكانت الإدارة الأميركية رفعت الأسبوع الماضي الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية إلى 145%، في خطوة وصفت بأنها تصعيد كبير في الحرب التجارية بين البلدين، ما دفع الصين إلى الرد بالمثل عبر رفع الرسوم على واردات أميركية إلى 125%.

ويراقب المستثمرون حالياً بيانات مبيعات التجزئة الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، والتي يُتوقع أن تقدّم مؤشرات حاسمة بشأن وضع الاقتصاد الأميركي وتوجهات السياسة النقدية المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

في هذا السياق، ذكر بنك “إي إن زد” في مذكرة بحثية أن تزايد مخاطر الركود، والتحولات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد، إلى جانب المخاوف من التضخم وتغيّرات محتملة في أسعار الفائدة، تُعتبر جميعها عوامل داعمة لاستمرار قوة الذهب في السوق.

ورفع البنك توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام إلى 3600 دولار للأوقية، كما توقّع أن يصل إلى 3500 دولار خلال الأشهر الستة القادمة.

أما في أسواق المعادن الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 0.3% لتسجل 32.40 دولاراً للأوقية، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.1% إلى 958.15 دولاراً.

المصدر / وكالات