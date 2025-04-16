نازحو "تل السلطان".. 3 أسابيع مُرَّة في شوارع المواصي بخانيونس

غزة/ يحيى اليعقوبي:

يفترشون الطرقات، أو يعيشون تحت أسقف خيام من أوراق نخيل أو صناديق من القماش تسمى عنوة "خيمة" بعضهم لجأ لخيام الأقارب للعيش فترة مؤقتة لحين تحسن الظروف أو استلام خيام في حال فُتحت المعابر المغلقة، هذه واحدة بين رزم معاناة تثقل كاهل الأهالي الذين أجبروا على النزوح من حي "تل السلطان" غرب محافظة رفح فجر 23 مارس/ آذار الماضي بلا ملابس أو مقتنيات، منع الاحتلال خلالها وسائل النقل من نقل الأهالي الذين نزحوا مشيًا لا يحملون إلا أرواحهم وفي أحسن الأحوال حقيبة على الكتف تحتوي على بعض الأغراض والمستلزمات.

منذ نحو ثلاثة أسابيع، يعيش النازحون من محافظة رفح أوضاعًا معيشية ومأساوية في خيام متهالكة بمنطقة المواصي غرب محافظة خان يونس، يتقاسمون فراشا و أغطية محدودة، وبصعوبة بالغة استطاعوا توفير بعد الدلاء أو الجالونات الصغيرة لتعبئة مياه الشرب والاستعمال المنزلي، يعتمدون على طعام التكيكات الخيرية التي تغلق أبوابها أكثر مما تفتحها بفعل إغلاق المعابر وشح البضائع.

"ايش بدي أحكيلك، معاناتنا ما بتنوصف، الحمد لله نفدنا بأرواحنا".. بتلك التنهيدة التي سبقت إجابتها لخصت وردة شلوف معاناتها منذ ثلاثة أسابيع، بعدما لجأت هي وشقيقتاها وأطفالهن للعيش بخيمة لشقيقهن، يعيش بداخلها 16 فردًا في واقع مر فرضته تداعيات النزوح المؤلمة.





بنبرة مليئة بالقهر والوجع، تحكي شلوف لصحيفة "فلسطين": "خيمة أخي تقع بشارع رملي، وهي خيمة مسقوفة ومحاطة بالنايلون والأغطية، نعيش فيها بوضع صعب إضافة لعمتي الكبيرة في السن التي تعيش وسط هذا التكدس من الأفراد بمساحة صغيرة، حتى بعض الأغطية والفراش استعرناها من بعض الجيران الذي حاولوا التخفيف عن معاناتنا أثناء نزوحنا".

عندما نزحت شلوف وعائلتها لم تستطع تحت وطأة القصف وأوامر الإخلاء، سوى اصطحاب حقيبة أوراق رسمية، وحقيبة ملابس صغيرة، وساروا خلال مسير صعب بين تلال رملية، ولم يجدوا سوى خيمة شقيقهن لتكون مأوى لهن.

مخاوف متلاحقة

ومع ساعات المساء، تثير الكلاب التي تأتي للمنطقة القريبة من إحدى المقابر رعب الأطفال والنساء، وهذا يضاف لمخاوف أخرى لتحليق كافة أنواع طائرات الاحتلال فوق سماء المنطقة، أو حينما تقصف خياما قريبة من المكان فتضاء السماء المعتمة بوميض الصواريخ.

وبعد عودتهم لمنزلهم المتضرر بحي تل السلطان إثر اتفاق وقف إطلاق النار، لم تنته المعاناة التي ظلت تلاحقهم، ولم تتوقف المخاوف، فمع ساعات المساء لم تتوقف الطيران المسيّر من التحليق فوق منازلهم، وإطلاق النار عليها، تقول: "كنا نلتزم بيوتنا مع ساعات المغرب. كنا نحاول التأقلم على وضع صعب ومخيف، في إحدى المرات وأثناء تناول طعام السحور جاءتنا طائرة (كواد كابتر) وبدأت بإطلاق الرصاص على المنزل يومها انبطحنا حتى غادرت".

أما خالد محمد طباسي وعائلته، ومع عدم استطاعتهم إيجاد خيمة، أنشأوا خيامًا بطرق بدائية بجلب أوراق شجر النخيل مع بعض الأخشاب والأقمشة وكانت مأوى لهم بعد نزوحهم من حي تل السلطان على غرار آلاف العائلات التي نزحت بلا أدنى مقومات الحياة، كانت الخيمة عبارة عن "تمشاية حال" اعتقدت العائلة أن الوضع سيكون مؤقتا لكن مع دخولها في الأسبوع الرابع للنزوح الأخير، بدت الخيمة مكانا غير صالح للعيش.

يقول طباسي لصحيفة "فلسطين": "نحن ستة أفراد ولا نملك سوى فرشتين، وفي الليل ينام كل اثنين منا على فرشة واحدة، وبعضنا ينام على الأغطية نفسها، على أرض غير مستوية مليئة بالحجارة والتعرجات وهذا سبب لنا ألما مضاعفة للظهر يضاف إلى وجعنا في العيش في خيمة مسقوفة بجريد النخيل، ليلة أمس دلفت منها مياه المطر وبللت ما لدينا من ملابس قليلة استطعنا جلبها معنا".





نقطة الصفر

وبالكاد استطاع كل نازح من محافظة رفح اصطحاب غيارين من الملابس ويقومون باستبدالهم بين فترة وأخرى، يعيشون أصعب حياة نزوح أعادهم فيها الاحتلال لنقطة "الصفر" لم يخرجوا إلا بأرواحهم، "كل شيء نحاول توفيره من خلال استعانته من الجيران أو بعض الأقارب، لأن معظمنا متعطلون على العمل، كما أن هناك أزمة سيولة نقدية" يستعرض جانبا آخرا من المعاناة.

ونتيجة هذا الواقع المرير، يبحث الشاب يوميا عن بعض الأخشاب والبلاستيك لطهي الطعام في حال كانت أبواب التكايا الخيرية مغلقة، ولا تملك العائلة سوى جالوني مياه، تحاول ترشيد استخدامها أو تعبئتهما أكثر من مرة في اليوم الواحد، يعود للوراء وكان صوته مغلفا بالقهر: "اعتقدنا أن الحرب انتهت، فعدنا لنصب خيمة على ركام منزلنا المدمر بالكامل ولكننا لم نستطع إحضارها معنا".

ولا تختلف معاناة نسيم أبو علوان كثيرا عن سابقيه، يعيش هو 11 فردا من العائلة في خيمة استعارها من أحد أصدقائه لفترة مؤقتة إلى حين انفراج الأمور، مع إمكانية أن يأخذها صاحبها في أي وقت في حال احتياجه إليها، مما يجعله يعيش في خوف وقلق دائمًا، أن يعود للشارع مرة أخرى.

وبعد نزوحه من حي تل السلطان، تنقل أبو علوان بين عدة خيام للأقارب حتى استقر في تلك الخيمة، يقول لصحيفة "فلسطين": "لم نحمل معنا خلال النزوح سوى أرواحنا والملابس التي نرتديها. كل فرد حملة حقيبة صغيرة ضمت بعض الملابس، وكأننا مشينا إلى المجهول، بلا طعام أو فراش أو أغطية، ومرت علينا أصعب أيام منذ ثلاثة أسابيع كل يوم يمر بصعوبة ونحن نحاول توفير ما يلزمنا من احتياجات ضرورية".

مع نقص في الأغطية والفراش، يضطر هو وأبنائه الذكور للنوم على باب الخيمة، لترك مساحة لبناته للنوم وتقاسم الأغطية والفراش الذي ساعدهم في توفيره بعض الجيران والأقارب، يصفها بأنها "موت بطيء يعيشونه بلا أدنى مقومات الحياة".





ويفاقم الوضع المعيشي استمرار إغلاق المعابر وعدم توفر مساعدات ودقيق، وبواسطة دلاء مليئة بالثقوب ينقلون المياه من شاحنات توزيع المياه، إلى خزان صغير لديهم تتساقط نصف المياه أثناء سيرهم بالطريق، في معاناة أخرى يعيشونها، يردف بعامية: "احنا فعليا مرمين في الشارع حدش سائل فينا".

المصدر / فلسطين أون لاين