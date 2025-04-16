صاروخ مفقود يكشف فضيحةً أمنيَّةً لدى جيش الاحتلال: بلاغ كاذب وتحقيق جنائيّ

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت حادثة العثور على صاروخ "لاو" في محيط مخيم طولكرم عن خلل أمني خطير داخل صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن تبين أن الصاروخ يعود لكتيبة احتياط كانت قد زعمت في وقت سابق أنه أُطلق خلال عملية عسكرية في قطاع غزة.

وبحسب ما نقلته إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، ، فتحت الشرطة العسكرية تحقيقًا جنائيًا بعدما اتضح أن البلاغ المقدم من الكتيبة ربما كان كاذبًا، وأن الصاروخ قد سُرق منها بالفعل قبل أن يُعثر عليه لاحقًا من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي سلمته بدورها للجيش، في طولكرم.

المعطيات الجديدة أثارت تساؤلات خطيرة حول حجم الأسلحة والذخائر التي قد تكون سُرقت من مستودعات الجيش خلال الحرب، ووصلت بالفعل إلى أيدي المسلحين في الضفة الغربية، ما يُنذر بتغيرات محتملة في ميزان القوى الميداني هناك.

مصادر عسكرية حذرت من أن هذا الصاروخ، لو لم يُعثر عليه، كان يمكن أن يُستخدم ضد قوات الجيش الإسرائيلي، متسببًا بإصابات جسيمة وربما قتلى.

صاروخ "لاو" (LAW)، وهو اختصار لـ Light Anti-Tank Weapon، يُعد من الأسلحة الخفيفة المضادة للدروع، وقد تم تطويره في الولايات المتحدة الأمريكية في ستينيات القرن الماضي. يتميز هذا السلاح بكونه من نوع "أطلق وانسَ" (fire-and-forget)، حيث يمكن للجندي إطلاقه ومغادرة الموقع فورًا دون الحاجة لتوجيه مستمر.

ويبلغ وزنه حوالي 2.5 إلى 3.5 كيلوغرام، مما يجعله سهل الحمل والاستخدام من قبل فرد واحد، دون الحاجة إلى تدريب معقد.

يُستخدم "لاو" بشكل رئيسي ضد العربات المدرعة الخفيفة والتحصينات البسيطة، ويبلغ مداه الفعّال حوالي 200 متر، مع إمكانية وصوله إلى نحو 350 مترًا في بعض الإصدارات.

جيش الاحتلال يستخدم هذا الصاروخ منذ سنوات في وحدات المشاة والاحتياط، ويعتبره أداة فعالة في القتال القريب، خاصة في البيئات الحضرية أو خلال الاشتباكات السريعة، نظرًا لخفته وسهولة تشغيله.