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"حماس" تندِّد بملاحقة شبان أردنيين لدعمهم المقاومة وتصفها بـ "الموقف المشين"

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"حماس" تندِّد بملاحقة شبان أردنيين لدعمهم المقاومة وتصفها بـ "الموقف المشين"

16 ابريل 2025 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
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"حماس" تندِّد بملاحقة شبان أردنيين لدعمهم المقاومة وتصفها بـ "الموقف المشين"

نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بملاحقة السلطات الأردنية عددًا من الشبان على خلفية اتهامهم بتنفيذ أعمال مساندة للمقاومة، ووصفت هذه الإجراءات بأنها "موقف مشين".

وقال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "تجريم أي عمل مقاوم هو موقف لا ينتمي إلى العروبة أو الإسلام أو الإنسانية"، داعيًا إلى "رفع اليد عن شباب الأمة"، ومضيفًا: "إن كنتم عاجزين، فعلى الأقل لا تكبحوا جماح من يستطيع أو يرغب".

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان دائرة المخابرات العامة الأردنية إحباط ما وصفته بـ"مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة"، بحسب ما صرّح به الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني.

ومنذ استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزة، شهدت الأردن موجة من الفعاليات الشعبية المنددة بالحرب والتواطؤ الدولي والعالميّ، والمطالبة بمواقف رسمية أكثر صرامة تجاه الاحتلال.

وتركّزت هذه التحركات في العاصمة عمّان ومناطق محاذية للحدود مع فلسطين، لا سيما منطقة الشونة ومدينة الكرك.

ورغم الموقف الرسمي الأردني الذي أدان العدوان على غزة، اتسم تعامل الأجهزة الأمنية مع التحركات الشعبية بالحزم، حيث تم تفريق عدد من الوقفات والمسيرات بالقوة، واعتقال مشاركين فيها، وفق ما أفادت به منظمات حقوقية ونشطاء.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 18 مارس الماضي استئناف حرب الإبادة الجماعيَّة على قطاع غزة، مرتكبًا مجازر دامية بحق المواطنين، راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى، في خرق فاضح لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار الذي دخل حيز التّنفيذ في 19 يناير الماضي.

المصدر / وكالات
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #اعتقالات في الأردن

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