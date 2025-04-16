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الصِّحَّة بغزَّة: 25 شهيداً و89 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

16 ابريل 2025 . الساعة 13:33 بتوقيت القدس
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الصِّحَّة بغزَّة: 25 شهيداً و89 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المُتواصل على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنّ 25 شهيداً (منهم 3 تم انتشالهم)، و89 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت، أنه منذ 18 مارس 2025، بلغ عدد الشهداء 1,652 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 4,391 إصابةً.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 51,025 شهيداً و116,432 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأشارت وزارة الصّحة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 


 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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