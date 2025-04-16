القدومي: أيُّ اتفاقٍ لا يأخذ في الاعتبار مصالح شعبنا لن يكون قابلًا للتنفيذ

قال ممثل حركة المقاومة الإسلامية حماس في طهران خالد القدومي، إن أي مقترح لوقف إطلاق النار لا يأخذ في الاعتبار مصالح شعبنا، لن يكون قابلا للتنفيذ.

وأكد القدومي، خلال لقاء سياسي في “جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني” بطهران، أمس الثلاثاء، وجود إجماع بين أبناء شعبنا وفصائله الوطنية والإسلامية برفض أي اتفاق لا يوقف العدوان بشكل كامل، ولا يضمن انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، ولا يحقق صفقة تبادل جادة.

وأضاف: “في الوضع الراهن فإن كلمة كارثة لا تكفي لوصف الأوضاع الحرجة للغاية في غزة”، مشيرًا إلى أن الإبادة الجماعية تجري بضوء أخضر من الولايات المتحدة ودول غربية.

وشدد على أن “الأمر اليوم تجاوز مسألة إعلان موقف ودعم ومساندة لغزة، بل يجب اتخاذ خطوات عملية وتحركات ضاغطة وفاعلة في الدول الإسلامية نصرة لفلسطين”، مؤكدًا أن العديد من الدول العربية والإسلامية لم تتخذ أي خطوات عملية لوقف جرائم جيش الاحتلال.

واعتبر القدومي أن المقاطعة العالمية والواسعة للكيان الصهيوني إحدى وسائل النضال المهمة والفاعلة في مواجهته ومحاصرته، موضحًا أن الكيان الصهيوني يسعى إلى احتلال مزيد من المناطق والأراضي الفلسطينية والعربية ومواصلة ارتكاب المجازر، ضمن أهدافه لإقامة “دولة إسرائيل الكبرى”.

المصدر / فلسطين أون لاين