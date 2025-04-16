عائلات الأسرى ردًا على كاتس: حان الوقت للتوقف عن الشعارات الجوفاء

ردا على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قالت عائلات الأسرى لدى المقاومة بغزة إنه "حان الوقت للتوقف عن الوعود الكاذبة والشعارات الجوفاء".

وأكدت العائلات في بيان لها، الأربعاء، أنه لا يمكن الاستمرار في الحرب وفي الوقت ذاته نريد إطلاق سراح جميع الأسرى.

وأضافت في بيانها: "هناك حلّ واحد منطقي وقابل للتنفيذ: إطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة في إطار اتفاق، حتى ولو كان الثمن إنهاء الحرب".

كاتس كان صرّح مؤخرا أن الضغط العسكري على قطاع غزة واستمرار الحرب من شأنه أن يعيد الأسرى، وهو ما كذبته الوقائع على الأرض مرارا منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين