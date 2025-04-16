فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

في يوم الأسير: استشهاد 63 أسيرًا منذ بداية الحرب على قطاع غزة

بالأسماء.. الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى من قطاع غزَّة

عائلات الأسرى ردًا على كاتس: حان الوقت للتوقف عن الشعارات الجوفاء

مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

"ليلةٌ دامية ومفقودون لا يزالون تحت الأنْقاض".. الاحتلال يُواصل حرب الإبادة الجماعيَّة على غزَّة

شهيد وإصابة بقصف الاحتلال مركبةً جنوب لبنان

200 ضابط إسرائيلي ينضمون للموقعين على العرائض الاحتجاجية

أطباء بلا حدود: قطاع غزة أصبح "مقبرة جماعية"

وزارة التربية والتعليم تعلن منح دراسية ممولة بالكامل للعام 2025/2026 في رومانيا

الولايات المتحدة تشن أعنف غاراتها على اليمن

عائلات الأسرى ردًا على كاتس: حان الوقت للتوقف عن الشعارات الجوفاء

16 ابريل 2025 . الساعة 12:23 بتوقيت القدس
...
عائلات أسرى إسرائيليين في وقفة احتجاجية (أرشيف)

ردا على تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قالت عائلات الأسرى لدى المقاومة بغزة إنه "حان الوقت للتوقف عن الوعود الكاذبة والشعارات الجوفاء".

وأكدت العائلات في بيان لها، الأربعاء، أنه لا يمكن الاستمرار في الحرب وفي الوقت ذاته نريد إطلاق سراح جميع الأسرى.

وأضافت في بيانها: "هناك حلّ واحد منطقي وقابل للتنفيذ: إطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة في إطار اتفاق، حتى ولو كان الثمن إنهاء الحرب".

كاتس كان صرّح مؤخرا أن الضغط العسكري على قطاع غزة واستمرار الحرب من شأنه أن يعيد الأسرى، وهو ما كذبته الوقائع على الأرض مرارا منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#كاتس #الحرب على غزة #عائلات الأسرى #عائلات الأسرى الإسرائيليين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة