مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلموديَّة

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى في رابع أيام عيد الفصح اليهودي وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت مصادر صحفية، إن 683 مستوطنًا وعنصرًا من شرطة الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في مقبرة باب الرحمة بمحيط الأقصى.

ومن جانبه، قال "مركز وادي حلوة" الفلسطيني إن 3386 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الفصح التوراتي.

ومساء يوم السبت؛ بدأ اليهود ما يسمى بـ"عيد الفصح التوراتي"، الذي يصنف بأنه واحد من الأعياد اليهودية التوراتية الثلاثة الأهم لديهم؛ ويعدّ الأخطر على المسجد الأقصى في ظل ما يحمله من مراسم تهويدية.

وتسعى الجماعات المتطرفة إلى إقامة طقس "ذبح القربان الحيواني" في المسجد الأقصى، ضمن مساعيها لتغيير هويته الإسلامية، عبر إقامة كامل الطقوس التوراتية داخله.

وأطلقت جماعة "جبل الهيكل في أيدينا" المتطرفة إعلانًا عن تنظيم "مواصلات بأسعار مدعومة" و"جولات-اقتحامات مجانية" داخل المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين