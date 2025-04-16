أطباء بلا حدود: قطاع غزة أصبح "مقبرة جماعية"

في تصريحات جديدة تعكس تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" الوضع في القطاع بأنه "مقبرة جماعية للفلسطينيين وللأطقم الإنسانية التي تحاول تقديم الدعم"، في ظل التصعيد العسكري المستمر ومنع دخول المساعدات الإغاثية.

وقالت أماند بازيرول، منسقة الطوارئ في المنظمة، الأربعاء، إن المنظمة تشهد "بالوقت الحقيقي القضاء على سكان غزة وتهجيرهم القسري"، مشيرة إلى أن غياب الأمن يعوق بشكل كبير قدرة الفرق الإنسانية على أداء مهامها.

تأتي هذه التصريحات في وقت تستمر فيه سلطات الاحتلال في فرض حصار خانق على القطاع، وتعرقل دخول المساعدات رغم المناشدات الدولية، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية بأن المجاعة تلوح في الأفق، حيث يعاني السكان من شحّ المياه والطعام والخدمات الطبية.

ومع استمرار التهجير القسري لعشرات الآلاف من الفلسطينيين نحو مناطق غير آمنة، حذرت "أطباء بلا حدود" من انهيار تام للنظام الصحي، مع خروج غالبية المستشفيات عن الخدمة، ونفاد الإمدادات الطبية الأساسية.

المصدر / فلسطين أون لاين