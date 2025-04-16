شهيد وإصابة بقصف الاحتلال مركبةً جنوب لبنان

استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر، صباح اليوم الأربعاء، عقب قصف طائرات الاحتلال مركبة مدنية، جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن مسيرة "إسرائيلية" قصف مركبة على طريق وادي الحجير، جنوبي لبنان، ما أدى لاشتعال النيران فيها.

وتُواصل قوات الاحتلال، انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان، عبر عمليات قصف جوي ومدفعي، تزامنًا مع توغل بري وأعمال تجريف وإغلاق للطرق ورفع سواتر ترابية.

وشنّ الاحتلال في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 عدوانا على لبنان، تحوّل إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون، و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، ارتكبت سلطات الاحتلال أكثر من 1440 خرقا له، ما خلّف نحو 125 شهيدا، و371 جريحا على الأقل؛ وفق بيانات رسمية.

وتنصّلت "إسرائيل" من استكمال انسحابها من جنوب لبنان، بحلول 18 شباط/ فبراير الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا، بينما تواصل احتلالها 5 تلال رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات