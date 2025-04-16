الولايات المتحدة تشن أعنف غاراتها على اليمن

شهدت الساعات الماضية تصعيدًا عسكريًا كبيرًا في اليمن، حيث شنت الولايات المتحدة سلسلة من الغارات الجوية هي الأعنف منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.

استهدفت هذه الغارات مواقع تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي في عدة محافظات يمنية، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.

وبحسب مصادر يمنية فقد استهدفت الطائرات الأميركية أكثر من 50 موقعًا حوثيًا في محافظات متفرقة شمالي ووسط وغربي اليمن.

ووفقًا لوسائل إعلام حوثية، شملت الأهداف مديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار، وجزيرة كمران بمحافظة الحديدة، ومديرية الزاهر بمحافظة البيضاء، ومديرية آل سالم في صعدة، ومديرية حرف سفيان في عمران، بالإضافة إلى مواقع أخرى في مأرب والجوف.

وأكدت جماعة الحوثي أن هذه الهجمات "لن تمر دون رد"، مشيرة إلى استمرارها في استهداف السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل. ويأتي هذا التصعيد في إطار ما وصفته الجماعة بمحاولة فرض "حظر بحري" ردًا على الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ودعمًا للفلسطينيين.

ترامب يتوعد

من جهته، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوامر بشن هجوم واسع النطاق على الحوثيين، متوعدًا بـ"القضاء التام" عليهم. وأكد ترامب أن هذه العمليات تأتي ردًا على تصاعد الهجمات الحوثية ضد السفن الأميركية والإسرائيلية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى استهدافهم مواقع داخل إسرائيل.

في سياق متصل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن حادث بحري وقع على بعد 106.9 كيلومترات شرقي مدينة عدن اليمنية. وأفادت الهيئة بأن سفينة تعرضت لمطاردة من قبل مجهولين على متن عدد من القوارب الصغيرة لمدة ساعتين، تخللها إطلاق نار باتجاه السفينة.

وأكدت الهيئة أن طاقم السفينة بخير وأنها واصلت طريقها نحو الميناء التالي. ومع ذلك، فتحت الهيئة تحقيقًا في الحادث دون تقديم تفاصيل إضافية حول هوية السفينة أو الجهة المهاجمة. ولم تصدر جماعة الحوثي أي تعليق رسمي بشأن هذا الحادث حتى الآن.

المصدر / وكالات