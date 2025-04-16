وزارة التربية والتعليم تعلن منح دراسية ممولة بالكامل للعام 2025/2026 في رومانيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية عن فتح باب التقديم لمنح دراسية في رومانيا للعام الدراسي 2025/2026، وذلك بالتعاون مع الوكالة الرومانية للاستثمارات والتجارة الخارجية.

هذه المنح الدراسية الممولة بالكامل فرصة ذهبية للطلاب الفلسطينيين الراغبين في إكمال دراستهم الجامعية في بيئة أكاديمية متميزة في قلب أوروبا.

تفاصيل المنح:

- الجهة المانحة: الوكالة الرومانية للاستثمارات والتجارة الخارجية.

- مستوى الدراسة: بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه.

- الموعد النهائي للتقديم: 15 مايو 2025.

مزايا المنح:

- تغطية كاملة للرسوم الدراسية.

- سكن مجاني في الحرم الجامعي.

- راتب شهري لتغطية نفقات المعيشة.

- تأمين صحي.

- فرص لدراسة اللغة الرومانية.

شروط التقديم:

- أن يكون المتقدم من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

- تعبئة الطلب الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للحكومة الرومانية.

- تسليم نسخة من الطلب مع الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول إلى وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله أو مكاتبها في الخليل ونابلس.

- بالنسبة لطلبة قطاع غزة يتم إرسال الطلب والوثائق عبر البريد الالكتروني الخاص بالوزارة الى حين عودة الدوام الرسمي.

رابط التقديم:

للاطلاع على الشروط وآلية التقديم، يرجى زيارة الرابط التالي: اضغط هنا

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المصدر / فلسطين أون لاين