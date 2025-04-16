شهيدان برصاص الاحتلال عقب محاصرته منزلًا جنوبي جنين

ارتقى شهيدان، صباح اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال عقب محاصرتها منزلًا في بلدة قباطية جنوبي جنين.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية، إنها أبلغت وزارة الصحة باستشهاد الشاب محمد عمر محمد زكارنة (٢٣ عاماً)، والشاب مروح ياسر راتب خزيمية (١٩ عاماً)، برصاص الاحتلال، صباح اليوم في بلدة قباطية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافة عسكرية، وحاصرت منزلًا بالقرب من اسكان المهندسين، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت باتجاه المنزل، وسط تحليق مكثف للطيران في الأجواء.

كما حاصر جيش الاحتلال شاباً قرب منزل في قرية مسلية جنوب جنين وسط سماع أصوات انفجارات متتالية وإطلاق نار.

ويُذكر أن مواطنًا وطفله أصيبا بشظايا رصاص قوات الاحتلال، يوم أمس الثلاثاء، خلال اقتحام البلدة، عقب تسلل قوات خاصة، وإطلاق النار صوب مواطن خلال تواجده داخل مركبته وبرفقته أطفاله، ما أدى إلى إصابته وأحد أطفاله بشظايا رصاص في الرقبة والوجه.

المصدر / فلسطين أون لاين