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بالفيديو جنين: الاحتلال يُحاصر منزلًا في قباطية

16 ابريل 2025 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
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الاحتلال يُحاصر منزلًا في قباطية

حاصرت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، منزلًا في  بلدة قباطية جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة برفقة جرافة عسكرية، وحاصرت منزلًا بالقرب من اسكان المهندسين، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت باتجاه المنزل، وسط تحليق مكثف للطيران في الأجواء. 

كما حاصر جيش الاحتلال شاباً قرب منزل في قرية مسلية جنوب جنين وسط سماع أصوات انفجارات متتالية وإطلاق نار.

يُذكر أن مواطنًا وطفله أصيبا بشظايا رصاص قوات الاحتلال، يوم أمس الثلاثاء، خلال اقتحام البلدة، عقب تسلل قوات خاصة، وإطلاق النار صوب مواطن خلال تواجده داخل مركبته وبرفقته أطفاله، ما أدى إلى إصابته وأحد أطفاله بشظايا رصاص في الرقبة والوجه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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