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"رقصٌ وغناءٌ صاخب".. مستوطنون يقتحمون قبر يوسف شرقي نابلس

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بالفيديو "رقصٌ وغناءٌ صاخب".. مستوطنون يقتحمون قبر يوسف شرقي نابلس

16 ابريل 2025 . الساعة 08:45 بتوقيت القدس
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"رقصٌ وغناءٌ صاخب".. مستوطنون يقتحمون قبر يوسف شرقي نابلس

 اقتحم مئات المستوطنين، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء، "مقام يوسف" شرق مدينة نابلس، بحماية عسكرية كبيرة من جنود الاحتلال،

وأفادت مصادر صحفية، بأن عدة حافلات للمستوطنين اقتحمت المقام، بحماية مشددة من جيش الاحتلال، وأدوا طقوسًا تلمودية، وسط رقص متواصل وغناء صاخب.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن مئات المستوطنين يرافقهم عضو الكنيست تسفي سوكوت ورئيس مجلس المستوطنات شمال الضفة الغربية "يوسي داغان"، اقتحموا المقام، وأدوا صلوات تلمودية.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عدة جرافات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت على أسطح المباني المحيطة في المقام، وجرفت شوارع محيطة فيه قبيل اقتحام المستوطنين.

وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين انسحبوا في تمام الساعة الخامسة والنصف من فجر اليوم، باتجاه حواجز المدينة الشرقية، وتم رصد عدة حافلات تقل المستوطنين، تنطلق من محيط قبر يوسف الى حاجزي عورتا وبيت فوريك.

كما قامت جرافات الاحتلال بإزالة حواجز ترابية من شارع عمان، بعد إقامتها الليلة الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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