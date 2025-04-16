فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خبير قانوني لـ"فلسطين أون لاين": (إسرائيل) تستخدم التجويع سلاح حرب بحق أهالي غزة

أوقفوا الإبادة".. موجة تضامن عالمية لرفع الصوت نصرة لغزة

"الإخلاء الإسرائيلية".. "أوامر تهجير" للسكان المدنيين تكذبها الوقائع الميدانية في غزة

"استهداف الطَّواقم الطِّبيَّة وقصفٌ للخيام".. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة

القوى الوطنيَّة والإسلاميَّة: نزع سلاح المقاومة خط أحمر و"فخّ سياسيّ"

المنظَّمة العربيَّة: ما جرى مع خالد الجهني انتهاك صارخ للكرامة والحقوق

قناة أمريكية تشكك بالدعوى المرفوعة ضد الناشط الفلسطيني خليل

أبو عبيدة: فقدنا الاتصال بالمجموعة الآسِرة للجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

في درب النزوح.. بردٌ وخوف وصوت قصف

"جوهر المشكلة يكمُن في تنصل الاحتلال من تنفيذ الاتفاق ثلاثي المراحل"

القوى الوطنيَّة والإسلاميَّة: ربط اتّفاق وقف إطلاق النَّار بـ"نزع سلاح المُقاومة" تضليلٌ كبير

16 ابريل 2025 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
...
القوى الوطنيَّة والإسلاميَّة: ربط اتّفاق وقف إطلاق النَّار بـ"نزع سلاح المُقاومة" تضليلٌ كبير

تابعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الأنباء المتواردة حول المقترح الجديد لوقف إطلاق النار، والمتضمن لبند نزع سلاح المقاومة؛ وتسليم الأسرى الصهاينة للاحتلال دون أي ضمانات حقيقية لإنهاء حرب الإبادة ضد شعبنا والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

وأكدت القوى في بيان صحفي، أمس الثلاثاء، أنها ترفض المنطق الذي يضخم سلاح (الضحية) البدائي المخصص فقط للدفاع عن النفس، في الوقت الذي تعلن فيه الولايات المتحدة عن تسليم الاحتلال (القاتل) دفعةً كبيرةً من الأسلحة الفتاكة والقنابل الثقيلة التي يتم إلقاؤها على رؤوس شعبنا الأعزل.

وأوضحت، أنّ قطاع غزة يمثل منطقة تأمين لجمهورية مصر العربية، ويفصل بينها وبين عدو الأمة العربية، وأهل القطاع يمثلون طليعة جيش مصر وحاميته الأولى، كما تمثل مصر عمقاً استراتيجياً للفلسطينيين.

وشددت على أن أي تهدئة تفتقر لضمانات حقيقية لوقف الحرب والانسحاب الكامل ورفع الحصار وإعادة الإعمار ستكون فخاً سياسياً يكرّس الاحتلال بدلاً من مقاومته.

وأضاقت "على الوسطاء والمجتمع الدولي أن يمارسوا ضغوطهم على الاحتلال الصهيوني المعروف تاريخياً بتنصّله من جميع الاتفاقات والتفاهمات".

وأشارت القوى إلى أنّ هناك عملية تضليل كبيرة تجري عبر التركيز على قضية نزع سلاح الضحية، بينما يكمن جوهر المشكلة في تنصل الاحتلال من تنفيذ الاتفاق ثلاثي المراحل الذي وافق عليه الجانب الفلسطيني والتزم به، والمجتمع الصهيوني نفسه يدرك أن نتنياهو هو من أفشل اتفاق وقف إطلاق النار وسط تواطؤ وصمت دولي قاتل.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #سلاح المقاومة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة