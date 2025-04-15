"كوَّنوا مستعدِّين، قريبًا"... القسَّام تنشر رسالةً جديدةً لأهالي الأسرى "الإسرائيليِّين"

متابعة/ فلسطين أون لاين

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رسالة قصيرة مصوَّرة، وجهتها إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وتضمنت المشاهد التي اقتبستها القسام من أرشيف سابق لتسليم جثث أسرى بواسطة الصليب الأحمر في نعوش سوداء “كونوا مستعدين. قريبًا سيعود أبناؤكم في توابيت سوداء”.

وكتبت الحركة في المقطع: “كونوا مستعدين، قريباً سيعود أبناؤكم في توابيت سوداء وجثث مزقتها شظايا صواريخ جيشكم، جهزوا من الآن أماكن دفنهم”.



وأضافت: “فقد وقعت قيادتكم على قرار إعدام الأسرى في قطاع غزة”.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أبو عبيدة، أن الكتائب فقدت الاتصال بالمجموعة المسؤولة عن أسر الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، وذلك بعد تعرّضها لقصف مباشر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو عبيدة في تصريح مقتضب، مساء اليوم، إن "الاحتلال استهدف بشكل مباشر مكان تواجد المجموعة الآسرة للجندي، ما أدى إلى انقطاع التواصل معها، ولا زلنا نحاول الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأضاف، "تقديراتنا أن جيش الاحتلال يحاول عمداً التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية بهدف مواصلة حرب الإبادة على شعبنا".

والسبت الماضي، استنكر الأسير الإسرائيلي الأمريكي المحتجز بقطاع غزة عيدان ألكسندر، وقوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضحية لأكاذيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما عرقل إطلاق سراحه وغيره من الأسرى بالقطاع.

وبالرغم من أن ألكسندر هو واحد من 53 محتجز إسرائيلي يعتقد أن غالبيتهم لا يزالوا على قيد الحياة، إلا أنه ورقة الضغط الأقوى في يد حركة حماس، حيث تفاوضت الولايات المتحدة مع حماس سرًا من أجل الإفراج عنه، وبالفعل أبدت حركة حماس مرونة بشأن الإفراج عنه.

ويأتي فيديو القسام بالتزامن مع مقترح نقلته مصر، وأعلنت حماس تسلُّمه أمس الاثنين، خلال المفاوضات الجارية بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويشمل المقترح إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال في الأسبوع الأول من الاتفاق، مقابل تهدئة مؤقتة لمدة 45 يومًا وإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ومواد إيواء إلى القطاع.

كما تضمَّن المقترح نصًّا صريحًا بشأن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وهو ما رفضه وفد حماس جملة وتفصيلًا.

وأبلغت حماس الوسيط المصري بأن أي نقاش بشأن سلاح المقاومة مرفوض تمامًا، لكونه يمثل حقًّا أساسيًّا للشعب الفلسطيني وغير خاضع للنقاش.